أسبوع أبوظبي للكوميديا.. السعادة وسط إطلالات خلابة

أبوظبي (الاتحاد)

عروض استثنائية لنجوم عالميين محترفين وصاعدين يزخر بها أسبوع أبوظبي للكوميديا الذي تنظمه لايف نيشن الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة، خلال الفترة من 18 إلى 26 مايو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويصطحب الأسبوع الجمهور في رحلة خاصة إلى عالم المرح والفكاهة، عبر الأداء المتميز لمواهب الكوميديا المعروفين على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري، وجو كوي وتوم سيغورا.. فيما تعلن الشركة عن مجموعة ثانية من أساطير الكوميديا المشاركين قريباً، وتوفر العروض التي تستمر على مدار 7 أيام تجربة استثنائية للباحثين عن البسمة، وتتيح لهم قضاء أوقات سعيدة وسط الإطلالات الساحرة للجزيرة.