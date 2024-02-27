الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أسبوع أبوظبي للكوميديا.. السعادة وسط إطلالات خلابة

أسبوع أبوظبي للكوميديا.. السعادة وسط إطلالات خلابة
28 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التراث البحري».. استدامة إرث الأجداد
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو

عروض استثنائية لنجوم عالميين محترفين وصاعدين يزخر بها أسبوع أبوظبي للكوميديا الذي تنظمه لايف نيشن الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة، خلال الفترة من 18 إلى 26 مايو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. 
ويصطحب الأسبوع الجمهور في رحلة خاصة إلى عالم المرح والفكاهة، عبر الأداء المتميز لمواهب الكوميديا المعروفين على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري، وجو كوي وتوم سيغورا.. فيما تعلن الشركة عن مجموعة ثانية من أساطير الكوميديا المشاركين قريباً، وتوفر العروض التي تستمر على مدار 7 أيام تجربة استثنائية للباحثين عن البسمة، وتتيح لهم قضاء أوقات سعيدة وسط الإطلالات الساحرة للجزيرة.

الكوميديا
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
علوم الدار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
29 فبراير 2024
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
علوم الدار
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
29 فبراير 2024
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
الأخبار العالمية
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
29 فبراير 2024
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
التعليم والمعرفة
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
اليوم 23:27
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©