براونلي يتألق على المسرح الأحمر

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2024، قدم الفنان العالمي التينور لورانس براونلي أداء آسراً على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، وحظي براونلي بإشادة كبيرة من جمهور المهرجان، كما قاد ورشات عمل موسيقية مع طلبة الموسيقى الإماراتيين.

ورافق براونلي على المسرح عازف البيانو المشهور فابيو سينتاني، وقدما باقة من ألحان الموهوب روسيني، ومقطوعات عاطفية من مؤلفات فيردي في استعراض لبراعتهما الفنية. وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي إلى أهمية أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري من مهرجان أبوظبي في تعزيز دور أبوظبي مدينةً للموسيقى ووجهة ثقافية متفردة ضمن شبكة المدن الإبداعية من اليونسكو، وقالت: يعكس هذا الحضور المتألق التزامنا باحتضان الإبداع

العالمي، حاملاً رسالة «إرادة الأمل»، وحرصنا على الاستثمار في الشباب، من خلال التدريب الإبداعي مع كبار الفنانين المشاركين في المهرجان.