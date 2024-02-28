الظاهري في «إكسبوجر 2024»: ثقافتنا وأصالتنا مصدر إلهام للمبدعين

الشارقة (الاتحاد)

وجّه المصوّر والمخرج الإماراتي منصور الظاهري رسالة إلى صنّاع المحتوى والمبدعين في المنطقة العربية، داعياً إلى العمل على تقديم أعمال تحمل هوية وثقافة المنطقة العربية، وتجنب التقليد، مشيراً إلى أن المنطقة بالمجمل تشكل مصدر إلهام للمبدعين لما تحمله من ثقافة ثرية وأصيلة.

جاء ذلك في حوار ملهم بعنوان «مسيرتي.. رحلتي» عُقد في منصة الأفلام، باليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، بنسخته الثامنة، التي تقام حتى 5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث قدّم المخرج الإماراتي لجمهور المهرجان رؤاه حول مستقبل صناعة المحتوى والأفلام السينمائية في دولة الإمارات والمنطقة، وشارك خبراته ورحلته في مجال السرد البصري.

وقال الظاهري، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في صناعة التصوير «لا يمكن إغفال أهمية الأصالة والهوية الثقافية في المحتوى، ونحن في المنطقة العربية قادرون على إنتاج محتوى مبتكر وأصيل من ثقافتنا المحيطة».

وأوضح الظاهري تأثير جماليات القصص المحلية والأثر الذي يمكنها أن تتركه في نفوس الجماهير من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تضمين التراث الثقافي والهوية في المحتوى لا يثري المشهد السردي فقط، بل يسهم إيضاً في تعزيز التواصل مع الجماهير من مختلف الحضارات والثقافات.

وسلّط الظاهري الضوء على نمو صناعة الأفلام في المنطقة، وعلى الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم السينما، لا سيما مع استضافة الدولة لتصوير وإنتاج أفلام عالمية.

وأكد الظاهري أن الابتكار يمثل جوهر صناعة المحتوى، وأن صُنّاع المحتوى يجب أن يستفيدوا من أحدث تطورات التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، وأن يستخدموها لتلبية احتياجاتهم لأنها ستوفر عليهم الوقت والجهد والموارد، وحث المؤثرين الشباب على ضرورة الثبات والالتزام والعزيمة في مساعيهم.