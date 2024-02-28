مصورون عالميون بـ«إكسبوجر» يروون أسرار «فن التصوير»

الشارقة (الاتحاد)

شارك عدد من المصورين العالميين، خلال ورش عمل أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير«إكسبوجر 2024»، الحضور بخبراتهم وتجاربهم. وقدّموا نصائحهم لالتقاط أفضل الصور وأكثر البرامج تطوراً لتحرير الصور وإبراز جمالها.

خلال ورشة بعنوان «وجهات نظر منيرة: ورشة عن الإضاءة في التصوير»، قدم المصور روب إيرفينغ، نصائح ثمينة حول كيفية تطوير مهارات التقاط صورة جيدة، مشدداً على أهمية استخدام حلول بسيطة، حيث إن التصوير الفوتوغرافي الجيد يتميز ببساطته.

وفي حديثه حول أهمية الإضاءة في التصوير، قال «الإضاءة تحدد المزاج، وتنقل المشاعر، وتوصّل رسالة معينة، كما أنها تخلق وهم الأبعاد الثلاثية»، وأضاف «غالباً ما نركز على الموضوع، لكن في الحقيقة يجب علينا أيضاً أن نركز على الإضاءة دائماً».

وضمن ورشة «احتراف التحكم بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات»، قال المصور رولاند بوكريفكا «إن عمليات التحرير يمكن أن تحسّن الصور، ويجب على المصورين استخدام الوضع اليدوي أثناء التقاط الصور وحفظها بصيغة (RAW) لضمان جودة أفضل».

وتحدث بوكريفكا عن سرعات الغالق، قائلاً «كلما كانت سرعة الغالق أسرع، كلما كان من الممكن الحصول على لقطة مثبتة بكل وضوح حتى في حالة الحركة السريعة».

وبدوره، قدم المصوّر أندي كاتز ورشة عمل بعنوان «رحلتك في التصوير»، مستعرضًا تجربته في التقاط الصور في جميع الحدائق الوطنية الأميركية الـ63، وقدم رحلة شهدت فيها عدسته أكثر من 50 عاماً من المناظر الطبيعية المتنوعة في أكثر من 100 بلد.

وكشف عن الأسرار التي اكتسبها بصعوبة لتحديد أفضل أماكن التصوير، وإظهار الجواهر الخفية التي لا توجد في الدلائل السياحية، واستغلال قوة الضوء لالتقاط صور حرفية وجميلة.