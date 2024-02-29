المسبار أوديسيوس في «إجازة» 3 أسابيع على القمر

واشنطن (أ ف ب)

يدخل المسبار الأميركي «أوديسيوس» الموجود على سطح القمر منذ نحو أسبوع، في حالة سبات، مع نهاية مهمته الرئيسة التي وصفتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والشركة المبتكرة للمسبار «إنتويتيف ماشينز» بـ«الناجحة»، رغم الصعوبات.. وقال الرئيس التنفيذي، المؤسس المشارك لشركة «إنتويتيف ماشينز» ستيف ألتيموس: «المسبار حالياً في «وضعية سبات»، ونعتزم إعادة تشغيله «في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، بعد انقضاء الليلة القمرية.. ويعد «أوديسيوس» أول مسبار تابع لشركة خاصة يهبط على سطح القمر وأول مركبة فضائية أميركية تحقق هذا الإنجاز منذ نهاية برنامج أبولو عام 1972.