الترويج لـ«مؤتمر الصم» عبر «وارنر براذرز ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم «فيديو» ترويجياً للمؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم في دورته العشرين التي تستضيفها أبوظبي عام 2027، وجرى تصوير الفيديو في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، لتسليط الضوء على واحدة من معالم الجذب السياحي الرئيسة في العاصمة.

وتأخذ مؤسسة زايد العليا المشاهدين عبر الفيديو في رحلة بصرية مميزة تجوب أرجاء المدينة الترفيهية الاستثنائية، وتصور الموظفين وهم يرفعون الراية الرسمية للمؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم في وارنر براذرز بلازا، وكارتون جانكشن، وسيارة باتموبايل الشهيرة في غوثام سيتي.. ويختتم الفيديو بمشاهد لشخصيتي الطفولة المحبوبتين سوبرمان وباغز باني، وهما تساعدان في الكشف عن الراية الرسمية للمؤتمر.