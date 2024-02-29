«المدينة والكاتب».. أمسية أدبية في قاعة زرقاء

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور نخبة من الكتاب والشعراء الحائزين جوائز عالمية، ينظم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الأربعاء المقبل، أمسية أدبية مميزة بعنوان «المدينة والكاتب: ملتقى عالمي»، وتستضيف الفعالية التي تنظمها نتالي حنظل، الشاعرة والأستاذة بالجامعة، شخصيات أدبية مشهورة، بمن فيهم وول سوينكا، الحائز جائزة نوبل، وآلان مابانكو، الحائز الجائزة الأدبية الكبرى لأفريقيا السوداء، وأماندا ميكالوبولو، الحائزة جائزة أكاديمية أثينا، وديفيد هنري هوانج، الفائز بجائزة توني، وغيرهم من الكتاب المتميزين الذين سيشاركون إبداعاتهم الكتابية أمام الحاضرين.. وتستمد الأمسية التي تقام في القاعة الزرقاء بالجامعة، الإلهام من العمود الصحفي الشهير بعنوان «المدينة والكاتب» الذي نُشرَ سابقاً في «كلمات بلا حدود»، المجلة الأدبية العالمية الأشهر في الولايات المتحدة.