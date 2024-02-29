شراكة بين ياس مارينا وميناء الدوحة لتعزيز الترفيه البحري

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف الارتقاء بتجارب الأعضاء، أبرم ياس مارينا في أبوظبي شراكة مع ميناء الدوحة القديم، تتيح لأعضاء المرسيين الاستفادة من «برنامج المزايا المتبادلة»، الذي يشمل رسواً مجانياً لأعضاء المرفقين لمدة أسبوع واحد كل ثلاثة أشهر في كلا المرسيين اعتباراً من الأمس، كما يحظى أعضاء ياس مارينا، المرسى الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الحائز جائزة المرساة الذهبية البلاتينية من التصنيف 5 من جمعية موانئ اليخوت البريطانية، بخصم 20% على المأكولات والمشروبات والإقامة الفندقية وخدمات إصلاح القوارب التي يقدمها الميناء.. وقال جاسم البستكي، المدير العام، ياس لإدارة الأصول: البرنامج الجديد للمزايا المتبادلة يجسد التزامنا الثابت بالارتقاء بتجارب الأعضاء، وتقديم مزايا فريدة مثل الرسو المجاني والخصومات الحصرية.. وسنعمل، بالتعاون مع ميناء الدوحة القديم، على إعادة رسم ملامح الفخامة والراحة في قطاع الترفيه البحري، ليشعر جميع الأعضاء بأنهم محل تقدير، وأننا نسعى لتوفير أعلى معدلات الراحة والأمان لهم.