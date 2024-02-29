كوريا وإيطاليا تحصدان جوائز «أفلام الذكاء الاصطناعي»

دبي (وام)

فاز فيلم كوري وآخر إيطالي بجوائز مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي من مدينة إكسبو دبي، الذي يحتفي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إِبداع الإنسان، حيث جاء الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز المهرجان الذي أقيم في مركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي.

اجتذبت المسابقة أكثر من 500 فيلم من 89 دولة، وتولت لجنة مكونة من 12 خبيراً في مجال السينما والتقنية، بما في ذلك المخرج الشهير شيكار كابور وخبير التكنولوجيا الإبداعي الحائز جوائز بن غروسمان، تصفية المشاركات واختيار أفضل فيلم وأفضل مخرج، بينما صوّت الجمهور لصالح جائزة اختيار الجمهور، في حين قيّمت تقنية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها الصوت والصور والقصة لكل مشارك، لتحديد جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي.

وفاز فيلم «ون مور بمبكن» (One More Pumpkin) للمخرج هانسل فون كوون من كوريا الجنوبية، بجائزة أفضل فيلم وجائزة اختيار الجمهور، وقد استحوذ هذا العمل الفني على انتباه الجماهير بمزيج من الفلكلور والابتكار التقني، الذي يروي قصة زوجين مسنين يشاع أنهما يتحديان حدود الزمن.

وحصل فيلم «تريتا» (TRETA) للمخرج الإيطالي فرانشيسكو سيرو على جائزة أفضل مخرج، عن قصته الساحرة حول مهرج يتظاهر بأنه ملك الإغراءات البشرية وينظم معركة من أجل السيطرة، كما حصل سيرو على جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي، التي ترعاها مجموعة «جي 42»، حيث أبرزت أداة الذكاء الاصطناعي الفريدة والمصممة لهذا الغرض إمكانية المواءمة بين الحكم البشري وقدرات التقييم لدى الذكاء الاصطناعي، وأظهرت كيف يمكن للتكنولوجيا أن توفر طريقة جديدة لمراجعة الأعمال الفنية.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن جودة العروض المقدمة وتنوعها وعمق المواضيع التي تعالجها، تؤكد نجاح أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي بالمنطقة، في تعزيز منصة عالمية لاستكشاف التكنولوجيا والإبداع وإمكانات الذكاء الاصطناعي للتقدم، وتجسد الأفلام الفائزة روح المهرجان وتوضح كيف يمكن لخيال الناس إيجاد طرق جديدة للتعبير باستخدام أحدث التقنيات.

وأضافت أن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي عزّز مكانة مدينة إكسبو وجهة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجتمع يركز على المستقبل ومنصة عالمية للتعاون بشأن الأفكار الكبيرة، متطلعة إلى المزيد من الفرص التي من شأنها جذب الرواد والتقنيات المبتكرة.

شهد حفل توزيع الجوائز حضور العديد من الأسماء الفاعلة في مجال الأفلام والسينما والتقنية في أمسية مليئة بعروض الأفلام وعروض الذكاء الاصطناعي التفاعلية، وأداء أوركسترا الفردوس للموسيقى من تأليف الذكاء الاصطناعي.