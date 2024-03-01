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الترفيه

لوران شيهير.. يحلّق بعدسته في أحياء باريس الفقيرة

جانب من معرض لوران شيهير في «إكسبوجر»
1 مارس 2024 18:05

الشارقة (الاتحاد)
تزخر النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، بآلاف اللقطات الفوتوغرافية الآسرة، لـ 400 مصور عالميّ يستضيف أعمالهم المهرجان في نسخته الحالية التي تستمر فعالياتها حتى 5 مارس المقبل.
من هذه الصور، التي تجبر المارين في أروقة المهرجان على التوقف أمامها وتأملها، صور المصور الفرنسي المحترف لوران شيهير في معرضه «بعيداً جداً، قريباً جداً».

اللافت في صور شيهير الستة المعروضة جميعها بمقاسات كبيرة، تلك الرؤية المغايرة التي ينطلق منها لالتقاط صوره لمباني العاصمة الفرنسية باريس المتهالكة والآيلة للسقوط، محاولاً إبراز جمالها الفاتن الخفي، ومنحها الخلود عن طريق إعادة العمل على الصور التي يلتقطها باستخدام برنامج "الفوتشوب"، وإضافة بعض المؤثرات الفنية المستوحاة من العديد من بعض الأفلام العالمية ك«قلعة هاول» لهاياو ميازاكي، و«البالون الأحمر» لألبرت لاموريس، والكثير من المؤثرات التي تأخذنا للأجواء الفيلمية للمخرج الكبير فيديريكو فيليني، ومارسيل كارنيه وفيم ويندرز.

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وفي معرضه لمنازل باريس الطائرة، يركز شيهير على مجموعة محاور هي الأقرب لقلبه. ففي صورته «قطع وأجزاء»، يستلهم شيهير صورته من سوق باريس الشهير للسلع المستعملة، كألعاب الأطفال القديمة، والكتب ذات الورق الأصفر، والصور العائلية، والكثير من الأشياء ذات الطابع التراثي، فنرى منزلاً طائراً مغلفاً بهذه الأغراض التي نسيها الناس والزمن، والتي منحتْ العمل الفوتوغرافي بعداً سحرياً مدهشاً.
وواحدة من أجمل الصور التي يعرضها شيهير في «إكسبوجر» صورة بعنوان «حياة يعمها السكون» مستلهمة من صور الحيوانات في «لاميزون ديرول» بيت الحيوانات المحنطة في باريس، واستطاع شيهير بعبقرية مزج كل تلك العناصر في وحدة فنية واحدة ليروي قصته العجائبية بشكل واقعي فريد من نوعه.

مهرجان إكسبوجر
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