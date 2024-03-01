أغنى رجل في آسيا يدعو مشاهير لحضور زفاف ابنه

يقيم رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا، احتفالات كبيرة بمناسبة زفاف ابنه.

وقد دُعي إلى الاحتفالات، التي تسبق الزفاف، رؤساء شركات عالمية ومشاهير في السينما والموسيقى من مختلف دول العالم إضافة إلى سياسيين.

ووثّقت صور، نشرتها وسائل إعلام هندية، وصول مارك زاكربرغ رئيس شركة "ميتا"، برفقة زوجته بريسيلا تشان، إلى جامناغار في ولاية غوجارات غرب الهند حيث ستقام الاحتفالات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المغنية ريهانا ستحيي أحد الاحتفالات، في أول ظهور علني لها منذ إحيائها عرضاً فنياً خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) في العام الفائت.

وأوردت صحيفة "ميديا توداي" أنّ 9 ملايين دولار أميركي عُرضت على المغنية لقاء مشاركتها في هذه المناسبة.

ومن المنتظر حضور رؤساء شركات عالمية كبرى ونجوم من بوليوود وعدد من السياسيين، مراسم الزفاف التي ينظمها رجل الأعمال.

وأمباني، البالغ 66 عاماً، هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريلاينس إندستريز"، وأغنى شخص في آسيا. احتلّ أمباني المرتبة العاشرة في قائمة "فوربس" لأغنياء العالم، مع ثروة تتخطّى 116 مليار دولار أميركي.

ومساء الأربعاء، افتتح أمباني وزوجته نيتا، برفقة نجلهما أنانت وخطيبته راديكا ميرشانت، الاحتفالات بتقديم عشاء لسكان جامناغار البالغ عددهم 50 ألف نسمة.

من المقرر أن يتزوّج أنانت أمباني (28 عاماً)، وهو عضو في مجالس إدارة شركات كثيرة مملوكة لـ"ريلاينس إندستريز"، من راديكا ميرشانت (29 عاماً)، وهي ابنة أحد الصناعيين الهنود، في وقت لاحق من العام الحالي.