6 شعراء يتنافسون على «بيرق» «شاعر المليون» الثلاثاء

أبوظبي (وام)

تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الثلاثاء المقبل، الحلقة الختامية من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»، بموسمه الحادي عشر، وذلك في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على قناتي «بينونة» و«الإمارات».

يتنافس نجوم «نهائي الحلم» على اللقب الأول والأضخم والأغلى في عالم الشعر النبطي «شاعر المليون» بعدما وصل إلى منصة النخبة 6 شعراء من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والذين يقتربون من «بيرق الشعر» والتتويج باللقب.

ويتفاعل ملايين المتابعين، خلال هذه الأيام الحاسمة، مع شعرائهم المفضلين لاستكمال المشوار في دعم وتألق رحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ 40 درجة تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية).

يتنافس على اللقب في الأمسية القادمة، كل من صلاح بن ضاحي الحربي، وعامر محمد بن مبشّر، وعبدالله حنيف اليامي، ومبارك بن مدغم الأكلبي، ومحمد آل مداوي الوادعي، من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فيصل عبيريد العازمي، من دولة الكويت.

كان شعراء الإمارات قد حصلوا على لقب «شاعر المليون» أربعة مواسم، هي الخامس والسادس والتاسع والعاشر، فيما حازت السعودية على لقب الموسمين الثالث والثامن، والكويت على لقب الموسمين الرابع والسابع، وقطر على الموسمين الأول والثاني.

ووصل للمراكز الخمسة الأولى حتى الموسم العاشر: 28 شاعراً من السعودية، 8 شعراء من الإمارات، 6 شعراء من الكويت، شاعران من قطر، شاعران من العراق، وشاعر واحد من كل من الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، واليمن.