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الترفيه

إيلون ماسك يرفع دعوى ضد أشهر شركة للذكاء الاصطناعي

شعار تشات جي بي تي
1 مارس 2024 20:46

رفع إيلون ماسك، صاحب منصة "اكس" (تويرت سابقا)، دعوى قضائية ضد شركة "اوبن ايه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهماً مسؤوليها بـ "انتهاك" عقدها التأسيسي.
كان ماسك، أحد أغنى الرجال في العالم بفضل شركتيه "تيسلا" و"سبايس اكس"، عام 2015 من بين مؤسسي "اوبن ايه آي" إلى جانب سام ألتمان، المدير العام الحالي للشركة. لكنّ ماسك استقال من الشركة عام 2018، وبات راهناً من أبرز منتقديها. وفي العام الفائت، أسّس شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي "اكس ايه آي".
وفي مستندات رُفعت إلى محكمة في سان فرانسيسكو، اتّهم الملياردير، شركة "اوبن ايه آي" ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.
كانت "اوبن ايه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).
لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص بأحدث نسخة من برنامجها "جي بي تي 4"، منتهكةً بهذا التصرّف "العقد التأسيسي"، وفق ما أكّد محامو ماسك في الدعوى.
واعتبروا أنّ العقد التأسيسي بات موضع شك، متّهمين "اوبن ايه آي" بأنهّا تحوّلت إلى شركة ربحية "مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البشر".
وباتت "اوبن ايه آي" إحدى أهم الشركات منذ إطلاقها برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" في أواخر العام 2022. 

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المصدر: آ ف ب
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
دعوى قضائية
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