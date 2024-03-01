دواء للكوليسترول يقلل ملوثات الدم

كوبنهاغن (أ ف ب)

بحسب نتائج تجربة سريرية أجريت في الدنمارك، نجح دواء مضاد للكوليسترول في تقليل كمية «الملوثات الأبدية» في الدم بنسبة 60% خلال ثلاثة أشهر، وقال الطبيب في مستشفى هولبايك غرب كوبنهاغن، مورتن ليندهاردت، إن «تأثير العلاج يتجلى في انخفاض بنسبة 63% في معدّل البلازما، وترتبط نسبة 3% تقريباً من هذا الانخفاض بمرور الوقت، فيما تعود نسبة 60% إلى الدواء، وبمعنى آخر، يؤدي هذا الدواء القائم على الكوليستيرامين إلى تخلّص الدم من الملوثات بوتيرة أسرع 20 مرة من دون تدخل، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة (إنفايرونمنت إنترناشونال)».