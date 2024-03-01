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انكسار ساق المسبار القمري

انكسار ساق المسبار القمري
2 مارس 2024 01:11

أبوظبي (وام)

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بعد تحليقه بلقب أول مركبة فضائية أميركية تهبط على القمر منذ 50 عاماً، تعرض المسبار «أوديسيوس» لحادث مؤسف أدى إلى كسر ساقه، ونشرت شركة «Intuitive Machines» التي صممت المركبة ذات الأرجل الست، صوراً جديدة بعد ستة أيام من الهبوط التاريخي، أظهرت كسراً في ساق المسبار.. وأشارت الشركة إلى أن مركبة الهبوط وصلت بسرعة كبيرة، فانزلقت وانقلبت على جانبها.. وقالت الشركة إن انزلاق المركبة أعاق أيضاً الاتصالات وأدى لسرعة نفاد الطاقة، موضحة أنه كان من المفترض أن تعمل المركبة لمدة أسبوع على الأقل.. وقال مدير مهمة المركبة، تيم كرين، إن من غير المؤكد ما إذا كانت «أوديسيوس» ستعمل أم لا، فقد يؤدي البرد القارس في الليل القمري إلى تحطم الأجهزة الإلكترونية، وعطب البطاريات.

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وكالة ناسا
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