السعديات تحتفي بيوم الأحياء البرية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق 3 مارس كل عام، تتيح جزيرة السعديات أبوظبي لعشاق الطبيعة، فرصة استثنائية للتواصل مع الحياة البرية الفريدة، ومشاهدة مواقع التعشيش الموسمية للسلاحف صقرية المنقار على شواطئ الجزيرة، والاستمتاع بمشاهدة الدلافين قاروري الأنف وهي تمرح على شواطئ الجزيرة.. كما يمكن للضيوف مشاهدة 300 نوع من الطيور، ترسم لوحة طبيعية بديعة في سماء الجزيرة، وتؤكد الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، التزامها بحماية بيئتها الطبيعية، إذ تعتبر موطناً للعديد من أنواع الحياة البرية والبحرية، وتسهم في تعزيز تواصل المقيمين والزوار مع الطبيعة البكر الغنية في أبوظبي، وتوفر السعديات ملاذاً ساحراً للراغبين بالتواصل مع الطبيعة الغناء التي تمتزج فيها رمال الشواطئ الناعمة بجمال المناظر الطبيعية وملامح الفخامة والحياة البرية الغنية.