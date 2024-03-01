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رحيل الموسيقار المصري حلمي بكر بعد مسيرة طويلة

الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر
1 مارس 2024 21:46

أعلن نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل، وفاة الموسيقار حلمي بكر، مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة من المغنيين المصريين والعرب
كانت حالة بكر الصحية قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج في المنزل.
ولد حلمي عيد محمد بكر في ديسمبر عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم عمل معلماً للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.
لحّن حلمي لكبار المطربين أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وماهر العطار وياسمين الخيام ومحمد رشدي وأصالة نصري وسميرة سعيد وعماد عبد الحليم ومدحت صالح وغادة رجب.
وكتبت المغنية المغربية سميرة سعيد، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خبر محزن.. رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر. لنا سويا نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة".
كما نعته المغنية التونسية لطيفة العرفاوي قائلة "أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم أجيال".
ووضع بكر موسيقى العديد من المسرحيات منها (حواديت) لفرقة أضواء المسرح، و(سيدتي الجميلة) لفؤاد المهندس وشويكار، و(موسيكا في الحي الشرقي) لسمير غانم وصفاء أبو السعود.
وفي السينما، وضع موسيقى أفلام من بينها (شيء من العذاب) و(المجانين الثلاثة) و(لمن تشرق الشمس) و(النشالة) و(آخر الرجال المحترمين).
اشترك في تلحين فوازير رمضان على مدى أكثر من 15 عاماً مع نيللى وشريهان ويحيى الفخراني.
وكان الراحل عضواً دائماً في اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ورئيساً شرفياً لنقابة المهن الموسيقية.

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المصدر: رويترز
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