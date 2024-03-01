«إكسبوجر» يكرّم الفائزين بجوائز «مشروع عدسة العالم»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، الفائزين في برنامج «مشروع عدسة العالم»، المبادرة التي تمّ إطلاقها في مارس 2023، بهدف الاحتفاء بوجهات النظر والقصص الفريدة التي يرويها المصورون من مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت اختيار مصوّرٍ ومصوّرة من كلّ قارة من القارّات الست، آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا.

سلّمت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفائزات والفائزين ضمن المبادرة، دروع التكريم، حيث فاز عن قارة إفريقيا كلّاً من: تانديوي موريو عن مشروعها «التمويه»، وغورجران روبرا عن مشروعه «التباين الضوئي في الحياة البريّة»، فيما فازت عن قارة آسيا، إيميلي غارثويت عن مشروعها «دموع دجلة»، وسيراتشاي أرونرجستيشاي عن مشروعه «التيارات المتباينة في بحر ميانمار وتايلاند».

كما ضمّت قائمة الفائزين عن قارة أستراليا وأوقيانوسيا، كلاً من شارلوت بيهوا عن مشروعها «ما بين أحاسيس الإنسان وأحاسيس الحيوان»، والمصوّر شين هلبرت عن مشروعه «قصص وسرديات أستراليا». أمّا عن قارة أوروبا فقد فاز كلٌّ من: المصورة شانتال بينزي عن مشروعها «الخروج عن المألوف»، والمصور ماريو هيلر عن مشروعه «أحلام قطبيّة».

ومن أميركا الشماليّة، تمّ تكريم المصورة إيرين تريب عن مشروعها «ندوب الحرب»، والمصوّر ستيفن فالك عن مشروعه «ما بعد الجائحة»، في حين فاز عن قارة أميركا الجنوبيّة كلٌّ من: المصورة غابرييل شايم عن مشروعها «الأمازون وعبء الذهب»، والمصوّر جوهانا ألركون عن مشروعه «شمس أفريقيا».

وأعرب الفائزون عن سعادتهم وفخرهم بتكريمهم نظير مساهماتهم ومشاريعهم التي أرادوا منها نقل رسائل عديدة تنوّعت ما بين بيئيّة وإنسانيّة وعاطفية وغيرها، كما قدّموا شكرهم لمنظمي المهرجان الدولي للتصوير على الفرصة التي وفروها لهم، بعرض مشاريعهم عبر منصة «إكسبوجر»، ومشاركتها مع أكبر عدد ممكن من الزوّار من حول العالم.

يُعد «مشروع عدسة العالم» مشروعاً دولياً يسلّط الضوء على أعمال المصوّرين من مختلف أنحاء العالم، ويفتح أبوابه أمام جميع المصوّرين من جميع مجالات التصوير الفوتوغرافي، بدءاً من الأزياء والوثائقيات، مروراً بتصوير الشوارع والتصوير التحريري، وصولاً إلى البورتريهات وتصوير الطبيعة.