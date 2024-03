توم جونز.. «أسطورة البوب» في «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا «أسطورة البوب» العالمي توم جونز، الحفل السابع من حفلات مهرجان «ليالي السعديات»، مساء أمس، على خشبة مسرح المهرجان المفتوح في الهواء الطلق، مؤدياً مجموعة من أشهر أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت من مختلف أنحاء العالم.



استقبال حافل

بدأ الحفل في التاسعة مساء، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، حيث توافد الحضور الغفير على مسرح «ليالي السعديات»، قبيل بدء الحفل بساعة ونصف الساعة تقريباً، واستقبل الحضور جونز لحظة صعوده على خشبة المسرح، استقبالاً حافلاً ليبدأ فقرته الغنائية وسط تفاعل كبير من الحضور.



أجواء ساحرة

قدّم جونز، الحائز عدة جوائز جرامي، وأحد أهم المؤثرين في صناعة الموسيقى، عرضاً موسيقياً غنائياً مبهراً وسط أجواء ساحرة مليئة بالمتعة والترفيه، وأمتع جمهوره بأجمل الأغنيات الخالدة التي استمرت على مدار 6 عقود، بفضل موهبته وجاذبيته على المسرح، حيث شدا في الحفل بمختارات من أغنياته، منها: ( What’s New Pussycat) التي قدمها عام 1965، (Green Green Grass Of Home) التي قدمها عام 1966، وحققت انتشاراً عالمياً في فترة قصيرة بعد إصدارها، ‏«Delilah» التي تعتبر من أكثر أغنياته المفعمة بالحيوية والتي قدمها عام 1968، إلى جانب تأديته عدداً من الأغنيات المميزة، منها: (She’s A Lady، I’ll Never Fall In Love Again)، إضافة إلى (I am growing old)، (It is not unusual)، (Surrounded by time)، (Home town)، (Cross the border line)، و(When my friends are gone).

ونال توم جونز خلال مسيرته العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الفروسية من الملكة إليزابيث الثانية عام 2006، وجوائز (BRIT) المتعددة، وجائزة المفتاح الموسيقي الفضي، وجائزة صناديق صناعة الموسيقى المرموقة، وجائزة (Hitmaker) من قاعة مشاهير كتاب الأغاني الأميركيين.



أيقونة موسيقية

تعود انطلاقة توم جونز إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، حيث حصل على القرص البلاتيني ببيعه أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته منذ عام 1965، وأصبح أحد أشهر أيقونات الموسيقى والغناء في العالم، حيث استطاع أن يخطف أنظار عشاق الموسيقى والقائمين عليها منذ ظهوره الأول على الساحة الغنائية، بفضل موهبته الفريدة.