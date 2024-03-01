ماجد المهندس.. يطرب جمهور «ليالي الوثبة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أطرب الفنان ماجد المهندس، جمهور أمسيات «ليالي الوثبة» مساء أمس، في سادسة حفلات «مهرجان الشيخ زايد» الفنية، مؤدياً بصوته المميز، وإحساسه المرهف، باقة من أجمل أغنياته الشهيرة على المسرح الرئيس من المهرجان، الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

بمجرد صعود المهندس على خشبة المسرح، استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، وتألق خلال الحفل بتقديمه مزيجاً مميزاً من أغنياته الخليجية والعربية التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، في خطوة منه لإرضاء كافة الأذواق في الحفل.

رومانسية طربية

وصلة رومانسية طربية بامتياز قدمها المهندس، وسط هتاف من الجمهور، الذين رددوا معه كلمات أغلب أغنياته حتى نهايتها، وبدأ حفله، بقيادة المايسترو مدحت خميس، بأغنيته الشهيرة «فهموه أني أحبه» التي حصدت صدى عربياً لافتاً، وسط انسجام كبير من الجمهور.

ونجح المهندس في تقديم ليلة غنائية حالمة مليئة بالإحساس بـ «ليالي الوثبة»، ومزج خلال الحفل بين أغانيه ومواويله الشهيرة، القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور كثيراً، ومنها: «تناديك»، «أحبك موت»، «تعال»، «بين ايديا»، و«عطشان».



جمهور راق

وأعرب المهندس عن سعادته للعودة من جديد إلى العاصمة الإماراتية، لإحيائه هذا الحفل المميز في الهواء الطلق، وللمرة الأولى في الوثبة، حيث أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، وجمهور أبوظبي الراقي، المتذوق للطرب الأصيل والفن الجميل، مشيداً بأمسيات «ليالي الوثبة» التي تجمع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، على حب الطرب الأصيل.

أجواء عالمية

وشهدت حفلات «ليالي الوثبة» منذ انطلاقها حضوراً جماهيرياً كبيراً من كافة الأعمار والفئات، للاستمتاع بالأمسيات الغنائية التي يقدمها كبار المطربين والفنانين العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.



نجوم عرب

تنظم «ليالي الوثبة» أسبوعياً برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات أنشطة «مهرجان الشيخ زايد» المتجددة لموسم 2023 - 2024، ويحييها نخبة من كبار المطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمنح الأمسيات فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات في حب الفن والطرب الأصيل، وسط العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية الأخرى، التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة المهرجان المختلفة.