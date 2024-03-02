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وضع المسبار الياباني «سليم» مجدداً في حال سبات

وضع المسبار الياباني «سليم» مجدداً في حال سبات
2 مارس 2024 12:36

وُضع المسبار الياباني «سليم» SLIM، الموجود على سطح القمر منذ نهاية يناير، مجدداً في حال سبات في انتظار إعادة تنشيطه خلال هذا الشهر، على ما أفادت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» السبت.
وأفادت الوكالة عبر منصة «إكس»، بأنّ «سليم وُضع مجدداً في حال سبات بعد غروب الشمس عند الساعة الثالثة صباحاً في 1 مارس» أي السادسة مساءً بتوقيت غرينتش في 29 فبراير.
وأُعيد تنشيط المسبار في 26 فبراير بعدما نجح في تخطّي الليلة القمرية التي استمرت أسبوعين.
وأضافت الوكالة السبت، «رغم أنّ خطر الفشل يزداد بسبب التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، سنحاول إعادة تنشيط سليم عندما يعود الضوء» خلال شهر مارس.
وكان «سليم» (وهي الأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر») نجح في 20 يناير بالهبوط على مسافة 55 متراً من الهدف المحدد له، فباتت اليابان بذلك خامس دولة تنجح في وضع مركبة تابعة لها على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً والصين والهند.

المصدر: آ ف ب
قمر اصطناعي
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