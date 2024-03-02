حلمي بكر.. «ملحن المطربين» وصاحب 1400 أغنية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قادت المصادفة حلمي بكر إلى لقاء مع المطربة وردة الجزائرية في حفل. وعندما أسمعها الشاب المصري بعضاً من ألحانه، انبهرت بها لتعرّفه على مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت محمد الشجاعي، ليبدأ حلمي بكر مسيرته الفنية التي امتدت لنحو 60 عاماً قدّم فيها أكثر من 1400 لحن تغنى بها أهم المطربين المصريين والعرب.

كما لحّن 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة»، و«حواديت»، و«موسيقى في الحي الشرقي».

حلمي بكر، الذي رحل في 1 مارس 2024، من مواليد القاهرة 6 ديسمبر 1937، خريج المعهد العالي للموسيقى العربية، وكانت أغنية «كل عام وأنتم بخير» للمطرب عبد اللطيف التلباني أولى أغنياته ملحناً.

في بداية حياته، عمل حلمي بكر مدرساً للموسيقى قبل أن يستقيل ليتفرغ للعمل الفني في ستينيات القرن الماضي، وذاع صيته مع تلحينه أغنية «لا يا عيوني» للمطرب ماهر العطار. وكان حلمي بكر صديقاً للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ولكن لم يلحن له سوى «الليلة يحلى السهر» من كلمات محمد حمزة.

ذكر حلمي بكر، في أكثر من لقاء، أنه كان السبب في اكتشاف موهبة المطربة ميادة الحناوي، وتعاون مع المطربة ليلى مراد في بداية حياته، ولحن عشرات الأغاني لنجاة الصغيرة، ومدحت صالح، ومحمد الحلو وعلي الحجار. ومن أشهر أغاني حلمي بكر في ستينيات القرن الماضي، أغنية «عرباوي» التي غناها المطرب محمد رشدي.

وقدم حلمي بكر للمطربة ليلى مراد أغنية «مايهمنيش» التي حققت نجاحاً كبيراً في وقتها، مع عودتها إلى الساحة الفنية.

من أشهر أغانيه مع المطربة نجاة أغنية «مهما الأيام تعمل فينا» من كلمات عبد الوهاب محمد، وأغنية «ما أظنش يا حبيبي»، و«أنا ناسية وفاكرة». وكان للمطربة الجزائرية وردة نصيب من أعمال حلمي بكر، حيث تعاونا في عدة أغان منها «شوية صبر»، و«على عيني»، وقال حلمي بكر عنها: «وردة أدخلتني إلى عالم النجوم الحقيقية، وكتبت شهادة ميلادي في عالم الفن».

وقدم حلمي بكر للمطربة عليا التونسية، خلال فترة زواجهما، أغنية «ع اللي جرى» الشهيرة و«يا حبايب مصر». وقدم للمطربة أصالة عدة أغان شهيرة منها «اغضب» من كلمات نزار قباني، و«يا صابرة يانا» و«ولا تصدق»، و«مابحبش حد إلا إنت».

مسيرة طويلة للملحن حلمي بكر كانت مليئة بالمضحكات والمبكيات، ومن أشهر نوادره قصة تلحينه أغنية «معندكش فكرة»، والتي كان من المقرر أن تغنيها أم كلثوم، ولكن العمر لم يمهلها الفرصة ليدخل حلمي بكر في حالة حزن شديدة قبل أن تغنيها وردة فيما بعد. وفي أحد لقاءاته التلفزيونية، ذكر أن السيدة أم كلثوم اتصلت به، ولكنه أغلق سماعة الهاتف في وجهها، معتقداً أن أحداً يمازحه، ولكن أحد أصدقائه تدخل ليعرّفه أن «الست» هي المتصلة.

تزوج الفنانة سهير رمزي التي تعرّف عليها في بداياته، وشاهيناز شقيقة الفنانة شويكار والدة ابنه هشام، وآخر زوجاته، سماح القرشي والدة ابنته ريهام.