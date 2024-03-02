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في منارة السعديات.. 14 صورة لـ «جوردن» تعزز الوعي الأخضر

في منارة السعديات.. 14 صورة لـ «جوردن» تعزز الوعي الأخضر
3 مارس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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رحلة تفاعلية من الواقع البيئي الصعب إلى جمال متجدد يصنعه الوعي الأخضر، يستكشف خلالها زوار معرض «جذور» حقائق مثيرة عن الحياة والواقع من خلال 14 صورة فوتوغرافية اقتنصها المصور الشهير كريس جوردن، وتجسد اللقطات الفريدة، التي تتعاطى مع الاستدامة من منظور فني، معاني السعادة والحزن، والبقاء والموت، عبر عدسة راصدة نجح الفنان في توظيفها لتوثيق أدق تفاصيل الواقع من جوانبه المتعددة.
ويهدف المعرض الذي تستضيفه منارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التي تعمل تحت إدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى تعزيز دور الأنشطة الفنية في ترسيخ مفهوم الاستدامة، ودعم الممارسات صديقة البيئة التي تضع صون الطبيعة على رأس الأولويات.. وتستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من أبريل المقبل.

منارة السعديات
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