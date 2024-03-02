الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد العسم يكتب: المعلم والإنسان

أحمد العسم يكتب: المعلم والإنسان
3 مارس 2024 01:27

المهتم بالتفاصيل يسعى للجودة..
محمد علي أبوليلة، المعلم الأب الإنسان، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية الراحل، يرحمه الله، كلما فتحت دفتر الحياة وجدتني أقرأ من صفحات حياته الكثير، وجدته المعنى المهم للحافز المنتمي للخير والعطف والمراعاة الإنسانية، معلم صوته مرتفع في تقديم العون، وإنساناً يقرأ حاجة الجميع من أعماقه، محب للارتقاء بالعلم، يقدم أفضل ما لديه، يعطي وقت راحته ولا ينهي عمله إلا بالاكتمال، أقرأ له، استرشد بكلماته، أسترسل في الاستماع له، أقر وأسمع إلى ما يوصي به، الماضي المرتبط بالحاضر هو الرابط بالخير لهما.
أفكر في ذلك دوماً!، كم درساً حضر متواضعاً ومستمعاً، وكم قدم من ابتساماتٍ رسمها على الوجوه الحائرة، ريق الحياة الحلو الدائم الذي يصل إلى الأعماق من دون عناء، أستاذ القيم الإنسانية الذي أدخل الرغبة في التعليم إلى النفوس راضية لتستمع، محا وكتب بالطبشور سطوراً للحياة تبشر، وكتب أسماء وأشار إلى بدء العام، وقف هناك فقط، وقف يشرح مبادئ العلم، يضع الأوراق، ويوجه بتذليل الصعاب، تحرس بثقته النوايا الحسنة، ويوصي بأن لا يضيع الإنجاز، دام موجهاً للخير مدير المنطقة التعليمية الاستاذ الفاضل محمد أبو ليلة بوخالد، كما يريد أن يُكنّ بها ونكرم أنفسنا في مناداته، وكما هو يريد ويسعد، بوخالد مؤثر يملك مشاعر صادقة يملك تأثيراً كبيراً، إذا تحدث تسمع له، أعاد الحافز للتقدم، إنه القدوة والطيبة.
يقول إبراهيم الشقيق الأصغر له: كنت قريباً منه، كنا نتناقش في حوارات مهمة عن الحياة، يتحدث عن كل شيء بحب وشكر لله، دائماً نظرته إيجابية عن المجتمع والناس، ويكمل: أرى بوخالد حاضراً وأنا أتحدث معه وأستمع إلى نصيحته رحمه الله، نعم أتفق مع إبراهيم، وأضيف.. مكتبه في المنطقة لا يحتاج إلى طارق، هو مفتوح والحوائج مقضية وأُنجزت بإخلاص وحب، قدم وأنجز وكان يقول ما نقل عنه من أحد المقربين «الأستاذ عادل المطوع» سدد وقارب «عندما تقف على مفترق وتختلف عليك الآراء وعليك اتخاذ أصعبها قراراً ويظهر أمامك من يستحق الرحمة، هنا عليك أن تسدد وتقارب لا تتخذ قراراً صعباً ولا تتنازل عن أمر تراه مناسباً هنا «سدد وقارب»، هذا معنى المعلم ومعانيه، رحمه الله بو خالد المعلم والإنسان.
يقول عنه الشاعر ناصر البكر الزعابي: 
«يا صاحبي كيف الوداع
          كيف التحية في للأخير
في سيرة الشهم الشجاع
         راعي المواقف والجدير
في سيرته نور وشعاع
         بالعلم والمعنى الكبير
بو خالد اللي بانتفاع
          أجيال مرّتنا كثير
تاريخ شامخ بارتفاع
          في المجتمع غرسٍ وفير».

أخبار ذات صلة
أحمد العسم يكتب: من القلب (2)
أحمد العسم يكتب: من القلب (1)
أحمد العسم
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©