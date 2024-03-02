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أفضل 4 حميات غذائية

أفضل 4 حميات غذائية
3 مارس 2024 01:27

ترجمة: عزة يوسف

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من الرائع أن تجري بعض التحسينات على نظامك الغذائي بتغييرات صغيرة، لكن أثرها يصبح كبيراً بمرور الوقت، وإليك أفضل الأنظمة الغذائية التي يمكنك اتباعها، حسبما ذكرها موقع «Good Housekeeping» الأميركي:
«البحر المتوسط»
واحد من أكثر الأنظمة الغذائية توازناً واستدامة، ويركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الطازجة، التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وأيضاً الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو، بجانب الحبوب الكاملة مثل البقوليات والمكسرات التي توفر الألياف والبروتين النباتي للجسم.
«النباتي المرن»
يعتمد على تناول الخضراوات، ولكن مع منتجات اللحوم من حين لآخر، وهي طريقة ابتكرها خبراء الصحة، يبدأها المهتمون ليصبحوا نباتيين بالكامل.
«التدريب والسلوك»
يركز هذا النظام على التغييرات السلوكية وبذل الجهد لتثبيت عادات صحية طويلة الأمد، فهو يجمع بين مراقبة الطعام والتدريب الجسدي وتقنيات العلاج السلوكي المعرفي، عن طريق تحميل التطبيق والإجابة على الأسئلة ثم اتباع التعليمات التي ستظهر لك بناء على معلوماتك التي أدخلتها.
«ميند»
مزيج من حمية البحر المتوسط وحمية داش، ويركز على تجنب الأطعمة غير المفيدة للدماغ مثل اللحوم الحمراء والسمن والحلويات والمقليات، والتركيز على الخضراوات والفواكه مثل التوت والمكسرات الغنية بـ«أوميغا 3».

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