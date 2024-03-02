أمينة خليل.. هوس الـ«سناب شات»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض أمينة خليل أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض «سناب شات»، الذي يتناول قصة شقيقتين تدمنان التطبيقات الإلكترونية والمظاهر الخداعة والسعي وراء الثراء السريع، تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام، بطولة مصطفى خاطر، ونور قدري.

وتشارك أمينة في 3 بطولات سينمائية، حيث تجسد شخصية دور زوجة تدعم زوجها بقوة، في فيلم «فرقة الموت»، وتدور أحداثه حول ضابط يتم تكليفه بالقضاء على أحد الخارجين عن القانون، والمعروف بـ«خط الصعيد»، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، ومنة شلبي.

والثاني «شقو»، وتظهر خلاله بشخصيتين الأولي «فتاة استعراضية»، والثانية سيدة مسنة تجاوزت الـ60 من عمرها، والمقتبس من رواية «أمير اللصوص»، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وبطولة محمد ممدوح، ودينا الشربيني.

فيما تلعب أمينة شخصية فتاة بدوية في فيلم «شمس الزناتي»، وتدور أحداثه حول واحة تتعرض لهجوم من مسلحين ينهبون خيراتها، ويتم الاستعانة بـ7 أشخاص لمواجهتهم، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة محمد عادل إمام، وطه دسوقي. فيما، تظهر أمينة ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقة في رمضان المقبل بمسلسل «الكبير أوي 8»، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، ورحمة أحمد.