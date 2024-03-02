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جون ليجند.. يختتم «ليالي السعديات» بسهرة خيالية

جون ليجند على مسرح «ليالي السعديات» في حفل استثنائي (الصور من المصدر)
3 مارس 2024 01:27

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
اختتم الفنان والموسيقي العالمي، ومغني الـ«آر أند بي» الشهير جون ليجند، مساء أمس، الموسم الأول من مهرجان «ليالي السعديات»، الذي أُقيمت حفلاته على مسرح مفتوح في الهواء الطلق، بجزيرة السعديات، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، حيث أدى مجموعة من أشهر أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية، وسط حضور كبير وتفاعل جماهيري لافت من مختلف أنحاء العالم. 
استقبال حافل
بدأ الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد» في التاسعة مساء أمس، وبدأ الحضور الغفير يتوافد على مسرح «ليالي السعديات» قبيل بدء الحفل بساعة ونصف الساعة تقريباً، واستقبل الحضور ليجند لحظة صعوده على خشبة المسرح، بحفاوة كبيرة ليبدأ فقرته الغنائية وسط تفاعل كبير من الحضور، فقد أسر جون جمهور ليالي «السعديات» بأغانيه المميزة، التي مزج فيها بين الغناء والاستعراض والعزف على آلة البيانو، مؤدياً باقة من أجمل أعماله الرومانسية والكلاسيكية والإيقاعيّة السريعة، منها: 
‏ ‏ «Tonight، Love Me Now، All of Me، So high، Let’s go».

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أجواء ساحرة
 يذكر أن جون ليجند، منتج سينمائي وممثل أيضاً، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية، وحاز خلال مسيرته جوائز «إيمي» و«جرامي» و«أوسكار»، بأغانيه المفعمة بالحيوية، وقدم خلال الحفل مقطوعات موسيقية استعراضية مبهرة وسط أجواء ساحرة، على أنغام أغنيات ألبومه الشهير (Legend)، ومنها: «Blush» و«You».
مسيرة عالمية
وأصدر ليجند أول ألبوماته «غت لفتد» في ديسمبر 2004، واحتل المرتبة الـ7 ضمن أفضل 200 ألبوم، وباع 116 ألف نسخة في الأسبوع الأول فقط، وبلغت المبيعات 540 ألف نسخة في الولايات المتحدة، وحصل على الجائزة الذهبية من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية، وحقق نجاحاً عالمياً، إذ حصل ألبومه الأول على المرتبة الأولى في النرويج، وكان من ضمن أفضل 10 ألبومات في هولندا والسويد، وباع نحو 850 ألف نسخة حول العالم عام 2006، وفاز ألبومه بجائزة غرامي لأفضل أغاني (R&B)، وتعاون ليجند مع عدد من صناع الأغنية منهم مايكل جاكسون وأليشيا كيز. 
جوائز
حصل جون ليجند خلال مسيرته الحافلة على العديد من الجوائز، منها: الجائزة البلاتينية من رابطة صُناع الأغاني الأميركية، والجائزة الذهبية في كل من إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، وحصل عام 2007 على جائزة «جرامي» لأفضل أداء صوتي للرجال لأغاني «آر أند بي»، عن أغنية «هيفن»، ونال جائزة «جرامي» أخرى في العام نفسه عن أغنية «فاميلي أفير»، بالاشتراك مع كل من سلاي وذا فاميلي ستون وجوس ستون.

 

مهرجان ليالي السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
السعديات
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