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"سبيس إكس" تطلق طاقم" ناسا" إلى المدار

من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
4 مارس 2024 10:20

انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا أمس الأحد وعلى متنه طاقم من ثلاثة رواد فضاء أميركيين ورائد فضاء روسي في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر في مدار الأرض.

وأطلق الصاروخ فالكون 9 المكون من مرحلتين والمزود بكبسولة كرو دراجون التي تعمل بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة علوم الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في كيب كانافيرال، على طول ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي في الساعة 10:53 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0353 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).

وأظهر البث المباشر عبر الإنترنت لسبيس إكس وناسا المركبة الفضائية التي يبلغ طولها 25 طابقا وهي تصعد من برج الإطلاق.
ومن المقرر أن يصل أفراد الطاقم الأربعة إلى المحطة الفضائية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد رحلة تستغرق 16 ساعة، والالتحام بالمختبر المداري على بعد حوالي 420 كيلومترا فوق الأرض.

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وهذا هو الطاقم الثامن طويل المدة الذي تنقله ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق سبيس إكس منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذي أسسه إيلون ماسك في 2002 في إرسال رواد فضاء أميركيين إلى المدار في مايو 2020.

ومن المتوقع أن يبقى الطاقم الثامن على متن المحطة الفضائية حتى نهاية أغسطس، ليقوم بشكل جماعي بإجراء حوالي 250 تجربة في بيئة الجاذبية الضعيفة للمنصة المدارية.

المصدر: وكالات
سبيس إكس
محطة الفضاء الدولية
ناسا
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