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مصر تعلن عن كشف أثري جديد

آثار في منطقة الأشمونين في مصر
4 مارس 2024 16:43

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن كشف أثري جديد بمنطقة الأشمونين في محافظة المنيا.
أضافت الوزارة أن بعثة مصرية-أميركية مشتركة اكتشفت جزءا علويا من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني أثناء عملها.
ونقل بيان للوزارة عن باسم جهاد رئيس البعثة من الجانب المصري قوله إن الجزء المكتشف حديثا مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 3.80 متر، مشيرا إلى أن حجم التمثال عند تركيب الجزء السفلي المكتشف منذ عقود قد يصل إلى نحو سبعة أمتار.

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  • الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني المكتشف حديثا
    الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني المكتشف حديثا

وأضاف أن الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني جالسا وعلى رأسه التاج المزدوج وغطاء الرأس يعلوه ثعبان الكوبرا الملكي، وتوجد على الجزء العلوي من عمود ظهر التمثال كتابات هيروغليفية لألقاب تمجد الملك.
وقد عُرفت مدينة الأشمونين في مصر القديمة باسم "خمنو" بمعنى مدينة الثمانية. وقد عرفت في العصر اليوناني الروماني باسم "هيرموبوليس ماجنا"، وعاصمة الإقليم الخامس عشر.
وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الدراسة الأثرية، التي أجريت على الجزء العلوي المكتشف من التمثال، أثبتت أنه استكمال للجزء السفلي الذي اكتشفه عالم الآثار الألماني جونتر رويدر عام 1930، لافتا إلى أن البعثة بدأت القيام بأعمال التنظيف الأثري والتقوية له تمهيدا لدراسته وإعداد تصور لشكل التمثال مكتملا.

المصدر: وكالات
آثار فرعونية
رمسيس الثاني
تمثال
مصر
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