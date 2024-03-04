«الشارقة لرسوم كتب الأطفال» تفتح باب المشاركة لدورتها الـ12

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب فتح باب المشاركة في دورتها الـ12، وتهدف إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، موضحة أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو 15 مارس 2024، عبر الموقع الرسمي لمهرجان الشارقة القرائي للطفل.

سيتم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز في احتفال خاص يُقام ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024 في مايو المقبل.

في سياق تعليقها على استقبال طلبات المشاركة في الجائزة، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل «تُعد الرسومات المبتكرة والمبدعة محوراً رئيساً في نجاح كتب الأطفال وتحقيقها نتائج تثري حياة الأطفال واليافعين الأدبية والثقافية والمعرفية، وتساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم، وتزرع فيهم قيم الجمال والفن والإبداع».

وتابعت: «من هنا، تعد جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل واحدة من المبادرات المعرفية والثقافية الرائدة لإمارة الشارقة التي تسعى إلى دعم أدب الطفل وتشجيع الأطفال على القراءة، حيث تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بأهمية فئة الأطفال واليافعين. وبالتالي، فإن الجودة والأصالة والتميز في المحتوى يحتل مكانة الصدارة في التأثير العميق في نفوس الأطفال».

وأضافت: «اكتشفت الجائزة، على مدى دوراتها السابقة، نخباً من الفنانين والكتب الرائدة التي جعلت من كتب الأطفال لوحات فنية تستحق أن يكون لها معرض خاص، وهي المبادرة التي عمل عليها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يخصص سنوياً معرضاً خاصاً لرسومات كتب الأطفال، يعرض فيه أعمال الفائزين والمشاركين في الجائزة، ويوفر فرصة للتواصل والتفاعل مع الفنانين والمبدعين».

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 21 ألف دولار أميركي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8 آلاف دولار، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 آلاف دولار، في حين يُمنح صاحب المركز الثالث 4 آلاف دولار، إلى جانب ثلاث جوائز تشجيعية تبلغ قيمة الواحدة منها 1000 دولار.