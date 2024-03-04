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تكريم الفائزين بـ«جوائز إكسبوجر العالمية للأفلام»

تكريم الفائزين بـ«جوائز إكسبوجر العالمية للأفلام»
4 مارس 2024 22:08

الشارقة (الاتحاد)
أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في دورته الثامنة التي تتواصل حتى 5 مارس في مركز إكسبو الشارقة، أسماء الفائزين في النسخة الأولى من «جوائز إكسبوجر العالمية للأفلام» في فئاتها الأربع: «الأفلام القصيرة والصور المتحركة»، «أفضل فيلم وثائقي»، «الفنون السينمائية»، و«أفضل فيلم رسوم متحركة».
جاء ذلك خلال حفل أُقيم مساء اليوم، حيث سلّم طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفائزين دروع الجوائز وشهاداتها التكريمية، إذ توّج ثمانية مبدعين من صنّاع السينما بالمركزين الأول والثاني عن كل فئة من فئات الجائزة، التي استقبلت 567 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.
حصد المركز الأول من جائزة «الأفلام القصيرة والصور المتحركة»، ليدا فضلي من إيران، عن فيلم «هذا الجانب، ذاك الجانب»، فيما حصل علي محمد من العراق، على المركز الثاني عن فيلم «أهوار العراق».
في فئة «أفضل فيلم رسوم متحركة»، نال خورخي مورايس من إسبانيا المركز الأول عن فيلم «نصفين».

وحصل إيرل ستيف من النرويج على المركز الثاني عن فيلم «الصحراء الخاوية». وذهب المركز الأول في فئة «الفنون السينمائية» إلى جان البلوشي من البحرين عن فيلم «زَراب».

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  • وكان المركز الثاني من نصيب مسعود أحمدي من إيران عن فيلم «مهاجرون»، الذي تميز بسرد قصصي بصري يحرك المشاعر.
    وتُوجت بفئة «أفضل فيلم وثائقي»، التي تسلط الضوء على السرد البصري المؤثر، أدريان دموش من بولندا بالمركز الأول عن فيلم «عداء كاراكو» الذي قدم منظوراً فريداً عن الحالة الإنسانية، وحازت أمارا نونيلي من نيجيريا المركز الثاني عن فيلم «نار التغيير».

مهرجان إكسبوجر
إكسبوجر
تكريم الفائزين
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