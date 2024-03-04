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ليالٍ رمضانية في «ووترفرونت» أبوظبي

ليالٍ رمضانية في «ووترفرونت» أبوظبي
5 مارس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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باقة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المتنوعة، تستقبل بها جزيرة ياس في أبوظبي زوارها خلال شهر رمضان المبارك، تتصدرها فعالية «ليالي ووترفرونت» التي أعلنت ياس باي ووترفرونت، الوجهة العائلية الرائدة للمتعة والترفيه، أن نسختها الثالثة، سوف تنطلق في الساحة الرئيسة أمام «الاتحاد أرينا» اعتباراً من 22 مارس وحتى عيد الفطر. وتحلِّق «ليالي ووترفرونت» الرمضانية بضيوفها في أجواء فريدة، حيث السوق الخارجي الذي يزخر بتشكيلة واسعة من المنتجات المحلية التراثية، ومنافذ تقديم الطعام الإماراتي التقليدي على أنغام القانون والعود، وقبل المغادرة يمكن للضيوف ممارسة رياضة المشي على طول ممشى ياس باي ووترفرونت، وتناول وجبة سحور لا تُنسى.. أما البراعم الصغار فينتظرهم ركن الحرف، حيث يمكنهم صناعة الفوانيس الورقية، وغيرها من الألعاب.

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