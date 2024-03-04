الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شرائط عضوية لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب

شرائط عضوية لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب
5 مارس 2024 00:55

عواصم (وام)

أخبار ذات صلة
ملك النرويج يتلقى العلاج في المستشفى

ابتكر باحثون من روسيا والبرتغال شريطاً عضوياً يمكنه توليد الطاقة الكهربائية تحت تأثير العوامل الميكانيكية والحرارية، ونجحوا في استخدامه لشحن بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب داخل الجسم.
وقالت جامعة الأورال الفيدرالية الروسية التي شارك باحثوها في التجربة: إن الشرائط الجديدة ستقلل من عدد العمليات الجراحية التي تجرى لاستبدال البطاريات المستهلكة.
وأضاف دينيس أليكين، مدير مختبر المواد النانوية بالجامعة: «حصلنا على شرائط من ثنائي فينيل ألانين (حمض أميني موجود في البروتين)، تولد الكهرباء تحت التأثير الميكانيكي أو الحراري.. وسيكون استخدامها مفيداً بصورة خاصة لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب».

جهاز تنظيم ضربات القلب
ضربات القلب
أمراض القلب
صحة القلب
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©