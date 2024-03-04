شرائط عضوية لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب

عواصم (وام)

ابتكر باحثون من روسيا والبرتغال شريطاً عضوياً يمكنه توليد الطاقة الكهربائية تحت تأثير العوامل الميكانيكية والحرارية، ونجحوا في استخدامه لشحن بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب داخل الجسم.

وقالت جامعة الأورال الفيدرالية الروسية التي شارك باحثوها في التجربة: إن الشرائط الجديدة ستقلل من عدد العمليات الجراحية التي تجرى لاستبدال البطاريات المستهلكة.

وأضاف دينيس أليكين، مدير مختبر المواد النانوية بالجامعة: «حصلنا على شرائط من ثنائي فينيل ألانين (حمض أميني موجود في البروتين)، تولد الكهرباء تحت التأثير الميكانيكي أو الحراري.. وسيكون استخدامها مفيداً بصورة خاصة لشحن أجهزة تنظيم ضربات القلب».