الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز «دولية الفجيرة للبيانو»

محمد الشرقي وسالم القاسمي وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
5 مارس 2024 00:55

الفجيرة (وام)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الفنون في تعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم، وخدمة قطاع الثقافة والنهوض بقيمها المشتركة التي ترتقي بوعي المجتمعات وتطورها.
جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو في نسختها الخامسة، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برعاية سموه، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

وأشار سموه إلى الدعم الكبير الذي توليه إمارة الفجيرة لقطاع الثقافة والفنون، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التي تسهم في تطوير العمل الثقافي بالإمارة، وترسيخ قيم التعايش والمشاركة والمفاهيم الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات وتسعى لنشرها عالمياً.
وأشاد سموه بمستوى المشاركات في نسخة هذا العام، والتقدم المستمر في تنظيمها، واستقطاب الموهوبين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأقطار إلى إمارة الفجيرة، وترسيخ حضورها العالمي كوجهةٍ ثقافية وفنية رائدة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وأمير الكويت: دعم العمل الخليجي المشترك
أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة

وتوّج سموّه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة التي استقطبت مشاركة واسعة من عازفي البيانو من مختلف دول العالم، ومن مختلف الفئات العمرية.
حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعدد من المديرين والمسؤولين، وجمعٌ غفير من الجمهور.

محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©