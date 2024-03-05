وصول طاقم مهمة «كرو-8» إلى محطة الفضاء الدولية

وصل ثلاثة رواد فضاء أميركيين وآخر روسي الثلاثاء إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار عمليات تناوب الطاقم المعتادة في هذا المختبر المداري.

وسيبقى رواد الفضاء لمدة ستة أشهر تقريباً في المحطة حيث من المقرر أن يجروا أكثر من مئتي تجربة علمية خلال إقامتهم. وكانوا قد انطلقوا من فلوريدا مساء الأحد بواسطة صاروخ «فالكون 9» من «سبايس اكس».

والثلاثاء، التحمت كبسولتهم بمحطة الفضاء الدولية وفُتح بابها في الساعة 03,50 بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (08,50 بتوقيت غرينيتش)، ما سمح لهم بدخول المحطة، بابتسامة كبيرة على وجوههم.

وهذه مهمة التناوب المنتظمة الثامنة لطاقم محطة الفضاء الدولية التي تقوم بها «سبايس إكس» لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ما أعطى المهمة اسمها «كرو-8» (Crew-8).

الأميركي مايكل بارات هو رائد الفضاء الوحيد في هذه المهمة الذي سبق له أن زار محطة الفضاء الدولية. في المقابل، هذه أول مهمة في المحطة للأميركيين ماثيو دومينيك وجانيت إيبس، وكذلك لرائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبيونكين.

وكان سبعة أشخاص موجودين في محطة الفضاء الدولية قبل وصولهم.

وبعد فترة تسليم تستمر بضعة أيام مع أعضاء طاقم «كرو-7» الأربعة وهم أميركية ودنماركي وياباني وروسي، سيعود هؤلاء إلى الأرض في كبسولة أخرى تابعة لشركة «سبايس إكس».

وقد أنشأت «ناسا» ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اللتان تديران معاً محطة الفضاء الدولية، برنامجاً لتبادل رواد الفضاء، يتناوب بموجبه كل منهما على نقل أحد أفراد الطاقم من البلد الآخر.