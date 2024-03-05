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عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام بعد انقطاعها حول العالم

عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام بعد انقطاعها حول العالم
5 مارس 2024 23:08

عادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.
وبدأت الاضطرابات في نحو الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.
وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...".
وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستجرام.
ويتتبع موقع داون ديتيكتور الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

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المصدر: رويترز
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