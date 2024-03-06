«مهرجان أبوظبي» يقدم عرض الشيخ محمود التهامي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مهرجان أبوظبي تقديم عرض الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية، الذي يقام مساء الخميس 14 مارس 2024، في متحف اللوفر أبوظبي. يُعرف الشيخ محمود التهامي، أستاذ الإنشاد، بقدرته على المزج بين الإنشاد باللغة العربية الفصحى والثقافات الموسيقية المتعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز. ويعود الشيخ التهامي إلى المهرجان بالعرض العالمي الأول «بنات النجار» الذي يبرز تكريم المرأة، ودور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار اللواتي استقبلن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالإنشاد، ترحيباً به في المدينة المنورة، حيث تؤدي مجموعة من 30 منشدة من مدرسة الإنشاد الديني في مصر، عدة قصائد شهيرة في مدح الرسول من تراث الإنشاد في مصر والسودان وتونس والمغرب العربي. وتتضمن الأمسية «أنين العاشق، » العمل الاستثنائي الذي يجسد الأصالة الإنشادية والفنية.