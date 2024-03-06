تكريم الفائزين بجائزة الفيلم القصير في «إكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الفائزين بمسابقتها الإعلامية والإبداعية، التي تمتعت بمشاركة مجتمعية كبيرة ومتنوعة، ضمن المهرجان الدولي الثامن للتصوير «إكسبوجر 2024»، الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة، من 28 فبراير وحتى 5 مارس.

وأعلنت «شمس»، فوز منى الظاهري بجائزة أفضل فكرة، وراشد عبدون بجائزة أفضل قصة، وسلطان بن دافون بجائزة أفضل سيناريو، ضمن مسابقتها الرئيسة، «تحدي كتابة الفيلم القصير»، استناداً إلى صورة معبّرة من فعاليات المهرجان، والتي تنافس عليها 25 متسابقاً، كما تم اختيار خمسة من المشاركين للدخول في كتابة سيناريو مسلسل قصير.

ووزّع د. خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الجوائز على الفائزين في ختام المهرجان، وذلك في إطار رعاية المواهب الإبداعية التي تنتهجها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في تحفيز روح الابتكار والتنافسية، ودفع وإثراء مسيرة وأهداف المهرجانات الإعلامية العالمية.

وقال المدفع: إن الفائزين بجوائز «شمس» هم عينة حقيقية من المبدعين، مؤكداً أهمية الجوائز في التعريف بالمواهب الابتكارية، وإبرازها وصقلها والاهتمام بتنشئتها، لافتاً إلى أن الفوز بمثل هذه المسابقات التنافسية في المهرجانات الدولية، يسهم في صناعة فئة من المبدعين والمُلهمين، وتغيير مسار حياة الفائزين في التطوير والريادة والتميّز الإبداعي.

واستفاد أكثر من 100 مشارك من 8 ورش تدريبية نظمتها «شمس» ضمن فعاليات المهرجان، في إطار حرصها على تكرار مثل هذه التجارب الناجحة، وفق ما تنتهجها رؤيتها لاكتشاف قدرات المبدعين، وتسويق إبداعاتهم الإعلامية. وقدم الورش عدد من الخبراء في مجال صناعة الأفلام من مختلف دول العالم مثل المملكة المتحدة، الهند والإمارات.