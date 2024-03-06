200 تجربة لـ«كرو- 8» على محطة الفضاء

واشنطن (أ ف ب)

أكثر من مئتي تجربة علمية يجريها طاقم مهمة «كرو-8» خلال الستة أشهر القادمة على متن محطة الفضاء الدولية التي وصلوها أمس الأول في إطار عمليات تناوب الطاقم المعتادة، وكان الطاقم قد انطلق من فلوريدا مساء الأحد بواسطة صاروخ «فالكون 9»، والتحمت كبسولتهم الثلاثاء بالمحطة، وبعد فترة تسليم تستمر بضعة أيام يعود إلى الأرض أعضاء طاقم «كرو-7» الأربعة، وهم أميركية ودنماركي وياباني وروسي، إلى الأرض في كبسولة أخرى تابعة لشركة «سبايس إكس».. وهذه هي مهمة التناوب المنتظمة الثامنة لطاقم محطة الفضاء الدولية التي تقوم بها «سبايس إكس» لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).