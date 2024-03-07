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علماء يبتكرون زجاجاً يولد تياراً كهربائياً عند تعرضه للضوء

علماء يبتكرون زجاجاً يولد تياراً كهربائياً عند تعرضه للضوء
7 مارس 2024 07:54

ابتكر علماء يابانيون وسويسريون زجاجًا يولد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء، في خطوة يأمل الباحثون أن تؤدي إلى إنتاج طاقة نظيفة على المدى الطويل، وتقلل الحاجة إلى الوقود الأحفوري.
وأكد الباحثون في معهد طوكيو للتكنولوجيا وكلية البوليتكنيك الاتحادية في لوزان، توليد تيار على الزجاج بعد أن حفروا دائرة على سطحه باستخدام ليزر الفيمتو ثانية، الذي ينبعث منه نبضات ضوئية فائقة القصر.
وقال إيف بيلوار الأستاذ المساعد في الكلية السويسرية مدير مختبر جالاتيا: "إن هذه التكنولوجيا مدهشة ومبتكرة لأنها يمكن أن تحول مادة دون إضافة أي شيء".
وعلى الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، يأمل الباحثون أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه تطوير نوافذ مغطاة جزئيًا بزجاج التيلوريت الذي تم تحويله بواسطة ليزر الفيمتو ثانية.

المصدر: وكالات
الضوء
التيار الكهربائي
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