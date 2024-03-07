مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل مجلة «البرلماني الصغير» في عددها التاسع، وتضمنت مواضيع وحوارات متنوعة، بينما سلطت افتتاحية المجلة بقلم رئيس التحرير أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، الضوء على عنوان الجلسة الثالثة التي عقدت وحملت عنوان «الذكاء الاصطناعي بعيون أطفال العرب». وضم عددها الجديد لعام 2024، عدة مواضيع وتحقيقات وحوارات وملف العدد الذي حمل عنوان «قلبي مقسوم نصفين».

وسلطت افتتاحية العدد بقلم أيمن عثمان الباروت، الضوء على الذكاء الاصطناعي من خلال الاستخدام الهادف والآمن واستعراض تجارب الأطفال في التعامل مع البرامج والأجهزة وعالم التقنية بشكل عام، وأبدى ترحيبه بانضمام دولتي سوريا وقطر لعضوية البرلمان العربي للطفل، ليرتفع عدد الدول المنضوية تحتها إلى 19 من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. ولفت في مقاله إلى نجاح مختلف الأنشطة والفعاليات التي ينظمها البرلمان في استقطاب عدد من أطفال الوطن العربي من خارج القبة البرلمانية، سواء في منصات البرلمان أو في مجلة «البرلماني الصغير»، وكذلك في الانتساب لدبلوم العلم البرلماني للأطفال الذي طرح بالتعاون مع جامعة الشارقة.