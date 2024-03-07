الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

باسم يوسف وماز جبراني ضيفا «أسبوع أبوظبي للكوميديا»

باسم يوسف وماز جبراني ضيفا «أسبوع أبوظبي للكوميديا»
7 مارس 2024 13:57

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك باسم يوسف وماز جبراني في فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للكوميديا، لينضمّا إلى قائمة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري وتوم سيجورا.

ومن المتوقع أن يشعل الثنائي خشبة المسرح بفقرات كوميدية مشتركة تعكس قدرتهما على تأليف أجمل السرديات والطرائف التي ترسم البسمة على وجه الحضور، وذلك خلال عرضهما المترقب يوم 24 مايو المقبل.
وينطلق هذا المهرجان الكوميدي السنوي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجزيرة ياس بالتعاون مع لايف نيشن أبوظبي، بين 18 و26 مايو في «الاتحاد أرينا»، حيث تم تطويره ليتصدر مشهد الفعاليات الترفيهية الحية في أبوظبي، ويضمن للحضور الاستمتاع بأسبوع شائق من العروض الفكاهية بمشاركة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الشابة.
ويتشارك الثنائي باسم يوسف وماز جبراني خشبة المسرح ليقدما أمسية فريدة تضمن الاستمتاع بفقرات حافلة بالفكاهة.

أبوظبي للكوميديا
باسم يوسف
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©