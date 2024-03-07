ضبط 87 من الزواحف والحيوانات البرية في حقائب مسافرين

عثر موظفو الجمارك التايلاندية في المطار الرئيسي للبلاد هذا الأسبوع على باندا حمراء وثعابين وقرود وحرابي كانت في حقائب سفر تعود لستة مسافرين ألقي القبض عليهم بتهمة محاولة تهريب حيوانات برية.

ببغاء مضبوطة في حقيبة مسافر

وعثر على إجمالي 87 من الزواحف والثدييات في الحقائب، من بينها حرابي وثعابين وببغاء طويل المنقار وسناجب ذات عيون حمراء وخفافيش وقرود.

قرد مضبوط في حقيبة مسافر

وأظهرت صور للجمارك في مطار "سوارنابوم" الدولي في العاصمة بانكوك أن بعض الحيوانات كانت ملفوفة بورق، والبعض الآخر في حاويات بلاستيكية.

وقالت السلطات، في بيان، إنها ألقت القبض على الأشخاص الستة يوم الاثنين.

تعاني تايلاند من محاولات الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، وكثيرا ما يضبط موظفو الجمارك في "سوارنابوم" زواحف وحيوانات صغيرة في الأمتعة.

وهناك طلب كبير على المنتجات ذات الأصل الحيواني في بعض البلدان حيث تستخدم في الطب الشعبي أو تستهلك مباشرة.