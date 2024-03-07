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رحلة ثالثة لـ«ستارشيب» الخميس المقبل

رحلة ثالثة لـ«ستارشيب» الخميس المقبل
8 مارس 2024 01:26

واشنطن (أ ف ب)

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رحلة تجريبية ثالثة لـ«ستارشيب»، أكبر وأقوى صاروخ في العالم، تعتزم شركة «سبايس إكس»، إطلاقها الخميس المقبل، لكن ذلك يبقى رهن موافقة هيئة الطيران الأميركية.. وكان الاختباران السابقان لهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 120 متراً قد انتهيا بانفجار غير متوقع، ويتألف «ستارشيب» من طبقتين: طبقة الدفع «سوبر هيفي» وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ. واختارت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» المركبة «ستارشيب» لتكون مركبة الهبوط لمهمة «أرتيميس 3» التي ستنقل رواد الفضاء إلى القمر في العام 2026.. وتسعى «سبايس إكس» إلى تحقيق عدد كبير من «الأهداف الطموحة» في التجربة الثالثة، وفق بيان للشركة.

سبيس إكس
الرحلات الفضائية
ناسا
رواد الفضاء
أرتيميس
القمر
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