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رمضان في السعديات.. تجارب مبتكرة وسط إطلالات خلابة

رمضان في السعديات.. تجارب مبتكرة وسط إطلالات خلابة
8 مارس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستقبل جزيرة السعديات أبوظبي ضيوفها خلال شهر رمضان المبارك بمجموعة من التجارب المبتكرة المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، وتتيح للزوار سهرات رمضانية فريدة يستمتعون خلالها بإطلالات الجزيرة الخلابة على مياه الخليج الفيروزية المتلألئة، وتكتمل الأجواء الرمضانية بديكورات مبتكرة، تجمع بين التقليدي والرقمي تزينت بها كل مرافق الجزيرة ووجهاتها احتفاء بالشهر الكريم، وتتنوع الفعاليات التي أعدتها مرافق الجزيرة بين خيام الإفطار والسحور، وتجربة الإفطار في أجواء بدوية، وفعاليات للأطفال وأمسيات فنية يقدم خلالها عازفون على العود مقطوعات من التراث الغنائي الرمضاني والموسيقى الشرقية، ما يجعل الجزيرة اختياراً ملائماً لكل أفراد العائلة، ووجهة مناسبة تجمع الأصدقاء خلال شهر الصيام.

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