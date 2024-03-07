4 استخدامات «إضافية» للساعات الذكية

ترجمة: عزة يوسف

توفر الساعات الذكية إحصائيات تتعلق بالصحة تفيد معظم مستخدميها، فهي تخبرك بمدى جودة نومك وحرارة جسدك، إلا أنه من المتوقع أن تأخذ شركات مثل «آبل» و«جوجل» هذه الساعات إلى ما هو أبعد بكثير فيما يتعلق بالصحة، وذلك حسب موقع CNet الأميركي.



ذكاء اصطناعي

أطلقت إحدى شركات منتجات اللياقة الذكية برنامجاً يستطيع الإجابة عن الأسئلة وتوفير المزيد من المعلومات حول نشاطك الذي تمارسه. أما شركة «آبل» فقد أضافت لساعتها الذكية ما يشبه المدرب الصحي الرقمي الذي يمد صاحبه بالمشورة والأفكار، والمزيد من الوظائف التي ستطلقها عام 2024.



مقاييس صحية

تحتوي الساعات الذكية على أجهزة استشعار لقياس الإشارات الجسدية، مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والأكسجين في الدم، وتعمل الشركات على إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المستشعرات في 2024، ويقال إن «آبل» جعلت تلك الساعات كمساعد صحي يرصد حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم، وتطمح الشركات إلى توفير المزيد في الفترة المقبلة.



تحسين التصميم

ستشهد الساعات الذكية خلال عام 2024، بعض الخطوات للأمام فيما يتعلق بالأناقة والتصميم.



منافسة الخواتم

توجد الخواتم الذكية منذ سنوات، وتمثل خياراً مناسباً للذين يريدون بديلاً أكثر بساطة من الساعات، لذا قد يكون ذلك دافعاً لبعض الشركات لإنتاج أجهزة قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق إلى تغييرات أكبر في المستقبل.