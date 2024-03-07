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كارمن لبس.. مجهولة النسب في «2024»

كارمن لبس
8 مارس 2024 01:26

محمد قناوي (القاهرة) 

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كشفت الممثلة كارمن لبس، عن أنها ستواصل تقديم شخصية «رسمية» التي لعبتها في مسلسل «2020» قبل 3 أعوام، ضمن الموسم الثاني خلال رمضان المقبل بعنوان «2024». 
والشخصية لامرأة مجهولة النسب والهوية لا تثق بأحد نظراً للظروف الصعبة التي عاشتها منذ الطفولة، ولا تظهر ضعفها لأحد. وقالت كارمن إنها مازالت متخوفة من الشخصية كونها مركبة وشريرة، بسبب الظروف التي واجهتها، ويشارك في بطولة الموسم الجديد نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، فادي أبي سمرا، ورندة كعدي. 
وتدور الأحداث في إطار بوليسي حول «النقيب سما» التي تتميز بقوة الشخصية والصرامة والجدية في العمل، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم التي ترتكبها عصابة يقودها في السر «صافي» وتسعى النقيب إلى القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وأعربت كارمن عن أمنيتها في تقديم الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» بطولة كريم عبد العزيز، بعد إعلان صناعه لأكثر من مرة أنهم يعتزمون تقديم جزء ثان من العمل. 
وعبّرت عن اعتزازها بالأدوار العديدة التي قدمتها في أعمالها المختلفة، ومن بينها مسلسل «ابنة المعلم»، وتعتبره الأقرب إلى شخصيتها، لكن شخصيتها في مسلسل «هروب» أرهقتها نفسياً وجسدياً.
وكان آخر ظهور لكارمن لبس في مسلسل «أقل من عادي»، ﺇﺧﺮاﺝ نور أرناؤوط، ودار حول صاحب فندق فخم في بيروت، يدعو ابنته من زوجة سابقة لقضاء ليلة رأس السنة مع عائلته، ولكن زوجته الحالية تعارض وتخطط لإبعادها.

كارمن لبس
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