مواطنات يطربن العالم بأنامل إماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أبدعن فتميزن، وأطربن بموسيقاهن فوضعن بصمة خاصة، هن موسيقيات إماراتيات حققن حضوراً طاغياً في المشهد الفني محلياً وعربياً، حتى وصلن إلى العالمية بسبب جهودهن وموهبتهن في الغناء والعزف على آلات موسيقية متنوعة، وأسهمن في وصول الموسيقية الإماراتية إلى مسارح دولية، ليصبحن خير سفيرات للإمارات.



بيئة خصبة

في اليوم العالمي للمرأة، نستعرض إنجازات عددٍ من الموسيقيات اللواتي قدمن صورة مشرفة عبر سنوات من العطاء والإبداع في مجال الفن. أوضحت إيمان الهاشمي عازفة بيانو، وأول ملحنة إماراتية، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها المتوهج وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في شتى المجالات. وقالت: سأتحدث عن الجانب الفني الثقافي الإبداعي الذي حققت فيه المرأة الإماراتية حضوراً قوياً على مدى سنوات، فهذا الحضور لم يكن ليظهر لولا دعم قيادتنا الرشيدة وتمكين المرأة في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال الموسيقى والفنون، حيث من المستحيل أن يعيش المرء بعيداً من الإبداع في بيئة خصبة مثل الإمارات.



بصمة إبداعية

ولفتت الهاشمي إلى أنها تفتخر بأن تكون من الموسيقيات اللواتي حققن عدة إنجازات خلال مسيرتهن الفنية، فهي أول إماراتية تعزف في «يوم الموسيقى العالمي» الذي استضافته الدولة للمرة الأولى عام 2000، ومثّلت الإمارات في الخارج بالعزف على البيانو في «إكسبو ميلان 2015»، وتُعتبر أول موسيقية إماراتية تُكرّم ضمن أكثر من 100 شخصية تركت بصمة إبداعية في الدولة عام 2018، إلى جانب مشاركتها بالعزف في الأولمبياد الخاص عام 2019، وتميزها في مزج الألحان الإماراتية بالهندية. وهي أول موسيقية تُعيّن رئيساً للجنة الموسيقية في المهرجان الدولي الأول «فيلم أونلاين»، بقيادة المخرج قاسم القضاة عام 2021، كما انضمت كعضو مؤسس إلى مجلس إدارة جمعية الموسيقيين الإماراتيين في الدولة.

وكشفت إيمان الهاشمي عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط لتميز القياديات في دورتها الـ 23، فئة جائزة تميز المرأة القيادية في مجال الثقافة والفنون، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

مصدر إلهام

وتحدثت الموسيقية إلهام المرزوقي، أول عازفة تشيللو إماراتية، عن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجال الموسيقي، وقالت: حققت المرأة الإماراتية نجاحاً كبيراً في مجال الموسيقى والفنون، على المستويين المحلي والدولي، وتحدت نفسها في صناعة الموسيقى، وأثبتت أنها قادرة على غزو مجال الموسيقى والفنون، الذي كان يُعتقد أن الرجل يهيمن عليه، لافتة إلى أن الموسيقية الإماراتية أصبحت بمثابة مصدر إلهام للأجيال في المنطقة.

وذكرت المرزوقي أن المرأة الإماراتية حققت بصمة إبداعية، من خلال عرض مواهبها وإبداعاتها في مختلف المحافل الفنية، وقالت: بتمكين ودعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تصل إلى أعلى المراتب في مجالات مختلفة، ومنها الفنون، وبالنسبة لي فقد تشرفت بحصولي على هذا الدعم، من خلال منحة وزارة ثقافة الشباب التي مكنتني من السفر إلى كراكوف في بولندا، وتقديم عرض في مهرجان كراكوف السينمائي. وتابعت: لقد تمت دعوتي من قبل «مهرجان أبوظبي 2024» لتقديم حفل بوتشيني، كما تشرفت بأن أكون الموسيقية الإماراتية الوحيدة في أوركسترا الفردوس، وهي أوركسترا نسائية بالكامل تحت إشراف الموسيقي والملحن البوليوودي الشهير إيه. آل. رحمن، وأظهرت من خلالها إبداعاتي في الحدث العالمي «إكسبو 2020». كما نفذت مع الأوركسترا تسجيل العديد من موسيقى الأفلام، وعزفنا مع فنانين عالميين مثل بيونسيه وأنوشكا شانكار وإيه. آل. رحمن وستيوارد كوبلاند.

باعتبارها عازفة إماراتية، أعربت المرزوقي عن سعادتها بكونها نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، أول جمعية موسيقية في الدولة، تحت رعاية وزارة تنمية المجتمع، التي تم إنشاؤها على يد موسيقيين إماراتيين، لصالح الموسيقيين المخضرمين والمواهب في دولة الإمارات.

إنجازات وجوائز

حققت مغنية الأوبرا وعازفة البيانو والتشيللو فاطمة الهاشمي العديد من الإنجازات بأناملها المبدعة على آلات مختلفة، وحصدت جوائز بصوتها الأوبرالي الأنيق، منها جائزة التميز كأفضل عازفة إماراتية، كما حصدت المركز الرابع خليجياً في مسابقة «شوبان الخليج الأول» بالكويت، وجائزة العويس بدبي، والعديد من الجوائز الأخرى، إضافة إلى كونها عضواً في «الأسوشيتيد بورد» بالمدرسة الملكية للموسيقى في بريطانيا.

نماذج مشرفة

ترى الموسيقية وعازفة القانون الإماراتية د. نورة المزروعي أن المرأة الإماراتية حققت شوطاً كبيراً في عالم الفنون، من عازفة ومطربة وممثلة ورسامة، لافتة إلى أن هذه الفنون لم تعد مجرد هواية، بل أصبحت مهنة لدى المرأة الإماراتية.

وأوضحت أنه في مجال الموسيقى حضرت المرأة الإماراتية في الفرق الموسيقية، وشاركت في أمسيات محلية ودولية. وقالت: لدينا نماذج مشرفة، مثل الأوبرالية فاطمة الهاشمي التي لها مشاركات فنية عديدة داخل الدولة وخارجها، وإيمان الهاشمي التي أسست أول فرقة إماراتية من بيانو وتيشلو ساكسفون، فالموسيقية الإماراتية حققت حضوراً قوياً، وموجودة في معظم المناسبات الفنية التابعة لـ «بيت العود العربي»، «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة»، و«مركز ربع قرن في الشارقة». وتابعت: كان لي الشرف في تمثيل الدولة محلياً ودولياً في عدة مناسبات، ومنها حفل مع فرقة الجاز الأميركية التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحفل خاص لطلاب قسم القانون «ليلة الفارابي»، تكريماً للفارابي الذي ابتكر آلة القانون. وآخر مشاركة لي كانت في موسكو، حيث تمت دعوتي للمشاركة في حفل اليوم الوطني الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى موسكو، حيث تمت دعوة فرق إماراتية وروسية للعزف على مقطوعات تراثية إماراتية وروسية.