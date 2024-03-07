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مقتل 6 أشخاص في حادث جماعي في العاصمة الكندية

الشرطة الكندية تطوق مسرح لجريمة
8 مارس 2024 00:48

أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في حادث هز بلداً يندر فيه وقوع جرائم القتل الجماعي.
وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على رجل. وقالت إن الوفيات غير مرتبطة على ما يبدو بعنف منزلي.
وقال إريك ستابس، القائد في الشرطة، لهيئة الإذاعة الكندية "المشهد مروع بالتأكيد" من دون تقديم تفاصيل عن كيفية وفاة الضحايا.
ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجريمة بأنها "واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ مدينتنا".
وشهدت أوتاوا، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، 14 جريمة قتل في عام 2023 و15 في 2022.
وعُثر على الضحايا داخل منزل في ضاحية "بارهيفن" الواقعة جنوب غرب كندا ولم يتسن التعرف عليهم.
وقالت الشرطة، في بيان، إنها وصلت إلى موقع الحادث بعد اتصالات هاتفية تلقتها خدمة الطوارئ قبل الساعة 11 مساء بقليل.
وحوادث القتل الجماعي نادرة في كندا. ففي ديسمبر 2022، أطلق رجل النار على خمسة أشخاص في إحدى ضواحي مدينة تورونتو قبل أن تقتله الشرطة.
وفي سبتمبر من ذلك العام، طعن رجل 11 شخصاً وقتلهم في إقليم ساسكاتشوان الواقع غرب البلاد. 

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