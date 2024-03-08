ناشيونال جيوغرافيك العربية تكشف عن سحر الحياة البرية والبحرية والحضارة البشرية

أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر مارس 2024، والذي تلقي فيه الضوء على جوانب مدهشة في عالم الحياة البرية والبحرية، وأسرارٍ جديدة من حضارة المايا، وتكشف عن قائمة أفضل وجهات العالم في عام 2024، فضلاً عن أساليب الرعاية المبتكرة لمرض "الخرف" العضال، وغيرها من القصص المنوَّعة والشيقة.



يُلقي موضوع "من يقهقه أخيرًا" الضوء على جانبٍ مدهشٍ في عالم الضباع، والتي على الرغم من اتهامات البشر لها بالخبث والكسل والجُبن وغيرها من النعوت والأوصاف المهينة، إلا أنها تُعد من أنجح الحيوانات البرية وأذكاها وأقدرها على التأقلم مع العيش في أقسى الموائل الطبيعية. ويُستوحى عنوان الموضوع من القهقهة الغريبة لهذه الكائنات التي تتميز أيضاً بتركيبة اجتماعية معقدة، وصفات أخرى فريدة قد تغير نظرتنا السلبية إليها.

وتكشف المجلة في موضوع "ضوء جديد على المايا" عن أسرارٍ جديدة باحت بها أطلال حضارة المايا وعالمها المبهر والساحر، بما فيه من أهرامات وقنوات ومصاطب زراعية وطرق سريعة، حيث تمكّن العلماء اليوم باستخدام تقنية استطلاع ثورية تدعى "ليدار" من الكشف عن جانب جديد من هذه الحضارة العظيمة التي ظلت راقدةً في أميركا الجنوبية منذ الزمن الغابر.



فيما تتناول قائمة "أفضل وِجهات العالم في 2024" أفضل 20 تجربة سفر لهذا العام، بدءاً من السير عند بركان خامد في بنما إلى استكشاف الآثار القديمة في جزر البليار الإسبانية؛ إذ تم اختيار هذه الأماكن بعناية من قبل نخبة من المستكشفين والكتاب والمصورين الذين رأوها واختبروا روائعها على أرض الواقع، فوثَّقوا لها بالكلمة والصورة والخريطة.

ويطّلع القراء في موضوع " تعايشٌ مع الخَرَف" على أساليب الرعاية المبتكرة للمصابين بمرض الخرف العضال والذين تشهد أعدادهم ارتفاعاً متزايداً. ففي غياب علاج فعال ونهائي لداء الخَرَف، يبقى حُسن الاعتناء بالمرضى أفضل سبيل للتعامل معه، وهناك تجارب رائدة مبتكرَة في هذا المجال لدى قرية مخصصة بالكامل لهؤلاء الأشخاص، حيث تعطي الأولوية لصون كرامتهم وإسعادهم.



ويغوص موضوع "مخلوقات الشفق" في أعماق البحار، وبالتحديد إلى طبقة تُسمى "منطقة الشفق"، حيث تنبض كائنات غريبة الأشكال والأطوار بألوان متنوعة ودرجات شفافية استثنائية، لتؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة محيطاتنا وبقاء أنواعها الزاخرة؛ فضلاً عن تقديمها منافع أخرى، منها إلهام العلماء إيجاد حلول فعالة لكثير من التحديات التي تواجه البشر بَرًّا.





وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "شبكة أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.